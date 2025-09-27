Cagliari Inter sono 26 i convocati di Pisacane | fuori tre elementi importanti della squadra di casa!

Cagliari Inter, l'elenco dei convocati: tre assenze pesanti per i rossoblù contro i nerazzurri nel match di questa sera. Il Cagliari di Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro l' Inter, in programma alle 20:45 all'Unipol Domus. Saranno 26 i giocatori a disposizione del tecnico rossoblù, che dovrà però fare a meno di tre elementi importanti: l'esterno destro Gabriele Zappa, fermato da una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra, l'attaccante angolano Zito Luvumbo e il portiere Boris Radunovic.

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Cagliari, sono 26 i convocati per la gara con l’Inter: assenti Zappa e Luvumbo - Sono 26 i convocati di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, in vista della gara contro l'Inter, in programma questa sera alle ore 20:45 all'Unipol Domus. Lo riporta msn.com

Pronostico Cagliari-Inter: sempre imbattuti negli ultimi 11 precedenti - Inter è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Come scrive ilveggente.it