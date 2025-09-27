Cagliari-Inter Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In campo sabato sera alle 20.45 allUnipol Domus. Chivu e Pisacane si sfidano in Serie A dopo essersi già sfidati in Primavera durante l'annata 2023-24. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cagliari inter sky daznCagliari-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Inter sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Lo riporta fanpage.it

cagliari inter sky daznCagliari-Inter dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Dopo il successo interno contro il Sassuolo, l'Inter vola in Sardegna per affrontare il Cagliari: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni del match. Come scrive goal.com

