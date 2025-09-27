Cagliari Inter sfida nella sfida | i fratelli Esposito di fronte alla Domus Arena
Cagliari Inter, Sebastiano titolare con Pisacane nel match contro i nerazzurri, Pio pronto a subentrare nell’attacco di Chivu. Cagliari Inter non sarà soltanto una partita di Serie A, ma anche un incrocio di famiglia. Questa sera alla Domus Arena si ritroveranno infatti di fronte i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito, due attaccanti cresciuti insieme nel settore giovanile dell’ Inter, ma che raramente hanno avuto la possibilità di incrociarsi sullo stesso campo. Secondo Tuttosport, sarà Sebastiano Esposito (2002), oggi in forza al Cagliari di Fabio Pisacane, a partire titolare. Dall’altra parte, con la maglia nerazzurra, Pio Esposito (2005) dovrebbe iniziare dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso al posto di Lautaro Martinez o Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve
It’s ! ? @SerieA_EN: Cagliari-#Inter Stadio Unipol Domus, Cagliari ? 20:45 CET / 14:45 EST - X Vai su X
?I fratelli di Castellammare di Stabia l'uno contro l'altro in Cagliari - Inter Vai su Facebook
DIRETTA: Cagliari-Inter LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in tempo reale della sfida dell'Unipol Domus - Cagliari e Inter chiudono il sabato di Serie A: tutti gli aggiornamenti in diretta della sfida valida per la quinta giornata. Segnala goal.com
Cagliari-Inter, si sfidano gli Esposito alla Domus Arena. Ma solo uno partirà dal 1' - Sebastiano dovrebbe partire titolare, Pio dalla panchina ... Secondo msn.com