Cagliari Inter, Sebastiano titolare con Pisacane nel match contro i nerazzurri, Pio pronto a subentrare nell’attacco di Chivu. Cagliari Inter non sarà soltanto una partita di Serie A, ma anche un incrocio di famiglia. Questa sera alla Domus Arena si ritroveranno infatti di fronte i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito, due attaccanti cresciuti insieme nel settore giovanile dell’ Inter, ma che raramente hanno avuto la possibilità di incrociarsi sullo stesso campo. Secondo Tuttosport, sarà Sebastiano Esposito (2002), oggi in forza al Cagliari di Fabio Pisacane, a partire titolare. Dall’altra parte, con la maglia nerazzurra, Pio Esposito (2005) dovrebbe iniziare dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso al posto di Lautaro Martinez o Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cagliari Inter, sfida nella sfida: i fratelli Esposito di fronte alla Domus Arena