Cagliari-Inter sabato 27 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Torna la ThuLa dal 1?

Infobetting.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter fa visita al Cagliari per la quinta giornata di Serie A e va a caccia della terza vittoria di fila tra campionato e Champions dopo quelle su Ajax e Sassuolo. I nerazzurri hanno saputo reagire con autorevolezza ai due ko di fila contro Udinese e Juventus, rimettendosi subito in corsa per puntare alle zone . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

cagliari inter sabato 27 settembre 2025 ore 20 45 formazioni ufficiali quote pronostici torna la thula dal 1

© Infobetting.com - Cagliari-Inter (sabato 27 settembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Torna la ThuLa dal 1?

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

cagliari inter sabato 27Cagliari-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di sabato 27 settembre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Scrive calciomagazine.net

DIRETTA Serie A, Cagliari-Inter: segui la cronaca LIVE - it vi aggiornerà in tempo reale con la cronaca testuale live della partita ... Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Sabato 27