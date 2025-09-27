Cagliari-Inter sabato 27 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Torna la ThuLa dal 1?
L’Inter fa visita al Cagliari per la quinta giornata di Serie A e va a caccia della terza vittoria di fila tra campionato e Champions dopo quelle su Ajax e Sassuolo. I nerazzurri hanno saputo reagire con autorevolezza ai due ko di fila contro Udinese e Juventus, rimettendosi subito in corsa per puntare alle zone . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve
Cagliari-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #CagliariInter - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di sabato 27 settembre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Scrive calciomagazine.net
DIRETTA Serie A, Cagliari-Inter: segui la cronaca LIVE - it vi aggiornerà in tempo reale con la cronaca testuale live della partita ... Riporta calciomercato.it