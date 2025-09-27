Cagliari-Inter sabato 27 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Chivu vuol la terza vittoria dopo Sassuolo e Ajax

L’Inter fa visita al Cagliari per la quinta giornata di Serie A e va a caccia della terza vittoria di fila tra campionato e Champions dopo quelle su Ajax e Sassuolo. I nerazzurri hanno saputo reagire con autorevolezza ai due ko di fila contro Udinese e Juventus, rimettendosi subito in corsa per puntare alle zone . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cagliari-Inter (sabato 27 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Chivu vuol la terza vittoria dopo Sassuolo e Ajax

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

It’s ! ? @SerieA_EN: Cagliari-#Inter Stadio Unipol Domus, Cagliari ? 20:45 CET / 14:45 EST - X Vai su X

Inter in cerca di riscatto ma il Cagliari è pronto a fermarne la corsa - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Inter sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Riporta fanpage.it

Pronostico Cagliari vs Inter – 27/09/2025 - Il match tra Cagliari e Inter, in programma sabato 27 settembre 2025 alle ore 20:45 presso la Unipol Domus, rappresenta una sfida interessante per il quadro ... Da news-sports.it