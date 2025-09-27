Cagliari Inter rossoblù senza due pedine importanti | chi sono i grandi assenti della squadra di Pisacane

Cagliari Inter, le scelte di formazione dei rossoblù verso la sfida da tutto esaurito alla Domus Arena: sono due i grandi esclusi dal match. Il Cagliari affronterà questa sera l' Inter privo di alcuni elementi chiave. Non saranno della partita Gabriele Zappa, esterno destro classe 1999 fermato da una lesione al retto femorale della coscia sinistra, l'attaccante angolano Zito Luvumbo, il portiere Radunovic e il giovane Pintus. Tutti gli altri giocatori sono rimasti in ritiro ad Assemini, dove ieri la squadra di Fabio Pisacane ha proseguito la preparazione. In programma oggi soltanto una leggera seduta di risveglio muscolare per affinare i dettagli prima del big match.

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

Cagliari, per Sebastiano Esposito manca l'accordo con l'Inter - I rossoblù, che avevano inizialmente trovato un accordo per 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita con i nerazzurri, ... Si legge su sport.sky.it

Cagliari-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Inter sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. fanpage.it scrive