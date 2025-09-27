Cagliari-Inter problema al ginocchio | esce dal campo in lacrime

Il grave infortunio verrà monitorato con attenzione nelle prossime ore: ecco cosa filtra Sono bastati pochi minuti all’ Inter per sbloccare la contesa contro il Cagliari grazie all’incornata vincente di Lautaro Martinez. Come se non bastasse, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Pisacane è stato costretto a far fronte ad una nuova emergenza. (LaPresse) – Calciomercato.it Al 44? Andrea Belotti è stato infatti sostituito, lasciando il campo per un problema al ginocchio. Imbeccato con un suggerimento in verticale, il ‘Gallo’ ha provato ad incunearsi nel cuore dell’area di rigore avversaria mettendo però male il ginocchio a causa di un violento scontro di gioco con Josep Martinez in uscita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

