Cagliari-Inter problema al ginocchio | esce dal campo in lacrime
Il grave infortunio verrà monitorato con attenzione nelle prossime ore: ecco cosa filtra Sono bastati pochi minuti all’ Inter per sbloccare la contesa contro il Cagliari grazie all’incornata vincente di Lautaro Martinez. Come se non bastasse, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Pisacane è stato costretto a far fronte ad una nuova emergenza. (LaPresse) – Calciomercato.it Al 44? Andrea Belotti è stato infatti sostituito, lasciando il campo per un problema al ginocchio. Imbeccato con un suggerimento in verticale, il ‘Gallo’ ha provato ad incunearsi nel cuore dell’area di rigore avversaria mettendo però male il ginocchio a causa di un violento scontro di gioco con Josep Martinez in uscita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve
#Cagliari 0-1 #Inter : Lautaro Martinez! #CagliariInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G - facebook.com Vai su Facebook
Belotti cade male a terra, infortunio per il Gallo in Cagliari-Inter: si teme un problema al ginocchio - Andrea Belotti cade male a terra nell'area di rigore dell'Inter, infortunio per il Gallo e cambio prima dell'intervalo: si teme un problema al ginocchio ... Segnala fanpage.it
Infortunio per Belotti, duro scontro con Martinez in Cagliari-Inter: Pisacane costretto a sostituirlo - Problema al ginocchio per il "Gallo" che lascia il campo alla fine del primo tempo. Si legge su corrieredellosport.it