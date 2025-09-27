Cagliari Inter probabili formazioni | torna la Thu-La per Cristian Chivu? Attenti all’ex
Cagliari Inter probabili formazioni. Dopo i successi contro Ajax e Sassuolo, l’Inter di Cristian Chivu vola in Sardegna con l’obiettivo di allungare la propria striscia vincente. Il match di sabato sera contro il Cagliari rappresenta un crocevia importante: i nerazzurri possono approfittare dello scontro diretto tra Milan e Napoli per guadagnare terreno in classifica e consolidare la propria candidatura al vertice. L’ambiente resta sereno e il 2-1 maturato con il Sassuolo, nonostante l’assenza del capitano, ha confermato la compattezza di un gruppo che sa soffrire e colpire nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve
It’s ! ? @SerieA_EN: Cagliari-#Inter Stadio Unipol Domus, Cagliari ? 20:45 CET / 14:45 EST - X Vai su X
?I fratelli di Castellammare di Stabia l'uno contro l'altro in Cagliari - Inter - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni Cagliari-Inter, chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Sommer, Pio Esposito, Barella e Folorunsho - Inter, con il team sardo davanti in classifica e pronto a migliorare ulteriormente la sua grande partenza. Da goal.com
Probabili formazioni Cagliari-Inter: la scelta su Sommer e Mkhitaryan. Ok Folorunsho e Dimarco - Nella giornata di sabato 27 settembre, andrà in scena alla Unipol Domus di ... Secondo fantamaster.it