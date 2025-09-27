Cagliari Inter probabili formazioni | torna la Thu-La per Cristian Chivu? Attenti all’ex

Cagliari Inter probabili formazioni. Dopo i successi contro Ajax e Sassuolo, l’Inter di Cristian Chivu vola in Sardegna con l’obiettivo di allungare la propria striscia vincente. Il match di sabato sera contro il Cagliari rappresenta un crocevia importante: i nerazzurri possono approfittare dello scontro diretto tra Milan e Napoli per guadagnare terreno in classifica e consolidare la propria candidatura al vertice. L’ambiente resta sereno e il 2-1 maturato con il Sassuolo, nonostante l’assenza del capitano, ha confermato la compattezza di un gruppo che sa soffrire e colpire nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it