Cagliari Inter partita speciale Caprile e Frattesi! Ecco che che traguardo possono raggiungere

Cagliari Inter, partita speciale per due dei possibili protagonisti: Frattesi punta i 40 gol in Serie A, Caprile festeggia le 50 presenze. La sfida di questa sera all' Unipol Domus tra Cagliari e Inter non sarà solo importante per la classifica, ma anche per due traguardi personali che riguardano Davide Frattesi ed Elia Caprile. Il centrocampista nerazzurro, classe 1999, è vicino a tagliare un record di rilievo: i 40 gol in Serie A. Nonostante le indiscrezioni giornalistiche lo indichino in panchina al fischio d'inizio, Frattesi potrebbe trovare spazio a gara in corso e inseguire un obiettivo che certifica la sua crescita costante.

