Cagliari Inter pagelle | Dimarco domina Bastoni un fattore Esposito esplode

Cagliari Inter pagelle. L’ Inter torna da Cagliari con il bottino completo: squadra in crescita e che dimostra ancora una volta di saper soffrire, qualità mai scontata. Si rivedono i senatori e quella rabbia mancante spesso criticata. Terzo successo consecutivo e una sola insufficienza negli uomini di Chivu, che possono guardare ai prossimi impegni con la consapevolezza di star rimettendo ogni mattoncino al proprio posto. Le pagelle dei nerazzurri. Martinez 6; Soffia su Folorusho, poi il nulla Akanji 6,5; Sempre meglio, Chivu non ci rinuncia mai. Preciso e sicuro, ci prova anche al volo senza fortuna De Vrij 6,5; Gestisce Belotti senza particolari problemi e non va mai in affanno Bastoni 7; Chivu lo vorrebbe più legato, ma l’indole da trequartista vive in lui: chiedere a Lautaro per conferma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

Il POST PARTITA di CAGLIARI-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE ?https://youtube.com/watch?v=09Sjg5uQ_-o… - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro implacabile (7,5), finalmente Pio Esposito (7). Decisivo Dimarco (7) - 2 la sfida tra Cagliari e Inter, partita valida per il quinto turno di Serie A. Segnala msn.com

PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2: è la notte di Pio Esposito. Flop Luis Henrique, Obert da incubo - Inter: top e flop della sfida di Serie A da Lautaro e Thuram a Caprile Luis Henrique e Sebastiano Esposito ... Si legge su calciomercato.it