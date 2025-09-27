Cagliari-Inter LIVE risultato in diretta della partita di Serie A
La diretta live di Cagliari-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve
Cagliari-Inter stasera alle 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Ecco dove vederla in tv - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it
DIRETTA: Cagliari-Inter LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti dell'anticipo di Serie A - Inter, anticipo serale del sabato della quinta giorrnata di Serie A: formazioni e risultato in diretta. Segnala goal.com