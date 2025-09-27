Cagliari Inter LIVE 0-1 | la sblocca capitan Lautaro!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20:45 all’Unipol Domus per Cagliari Inter, match valido per il 5° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Unipol Domus per Cagliari Inter, la sfida valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Rossoblù reduci dalla vittoria per 1 a 2 contro il Lecce e nerazzurri reduci dal successo per 2 a 1 contro il Sassuolo. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Triangolo tra Lautaro e Mkhitaryan – Il toro prova a mandare in porta l’armeno con un colpo di tacco, ma quest’ultimo finisce a terra dopo un contatto con Mina al limite dell’area. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cagliari Inter LIVE 0-1: la sblocca capitan Lautaro!

