Cagliari-Inter le pagelle | Adopo 5,5 errori puerili A casa sua si sveglia Barella | 7

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caprile, intervento da grande portiere. Per Luperto distrazione che costa carissima. Fantastico secondo tempo di Dimarco, regia di qualità per Calhanoglu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

