Cagliari Inter, il match contro gli uomini di Pisacane potrebbe instradare già i nerazzurri verso la vetta: l'importanza della gara odierna. L' Inter scenderà in campo questa sera alla Domus Arena contro il Cagliari, in una sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, i nerazzurri cercano conferme e soprattutto tre punti che permetterebbero di accorciare le distanze dalle prime della classe. L'occasione è importante: domani infatti Milan e Napoli si affronteranno in uno scontro diretto che inevitabilmente toglierà punti ad almeno una delle due contendenti.

Cagliari Inter, la squadra di Chivu a cerca di conferme nel match odierno contro i sardi: è già una sfida cruciale?