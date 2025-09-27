Cagliari Inter la sfida degli Esposito e l’incognita Calhanoglu | quote e dettagli del match
Cagliari Inter, le quote dei bookmakers per la sfida di questa sera contro i sardi: le ultime sulla formazione di Cristian Chivu. La quinta giornata di Serie A propone una partita ricca di fascino: Cagliari Inter, in programma sabato 27 settembre alle 20:45 alla Domus Arena. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dalla vittoria sul Sassuolo, cercano continuità per ridurre il distacco dalle prime posizioni. La squadra milanese ha infatti bisogno di punti per restare agganciata al treno scudetto, approfittando anche dello scontro diretto tra Milan e Napoli e della sfida tra Juventus e Atalanta. Per l’ Inter, una delle chiavi sarà il rendimento di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994 che ha iniziato la stagione con buoni segnali di leadership. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve
It’s ! ? @SerieA_EN: Cagliari-#Inter Stadio Unipol Domus, Cagliari ? 20:45 CET / 14:45 EST - X Vai su X
?I fratelli di Castellammare di Stabia l'uno contro l'altro in Cagliari - Inter - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Inter, si sfidano gli Esposito alla Domus Arena. Ma solo uno partirà dal 1' - Sebastiano dovrebbe partire titolare, Pio dalla panchina ... Riporta msn.com
Fratelli Esposito, un affare di famiglia: ecco cosa può riservare Cagliari-Inter - Sebastiano e Pio potrebbero ritrovarsi uno di fronte all'altra da avversari questa sera dopo aver condiviso il ritiro estivo in nerazzurro ... Come scrive msn.com