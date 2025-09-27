Cagliari Inter la sfida degli Esposito e l’incognita Calhanoglu | quote e dettagli del match

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Inter, le quote dei bookmakers per la sfida di questa sera contro i sardi: le ultime sulla formazione di Cristian Chivu. La quinta giornata di Serie A propone una partita ricca di fascino: Cagliari Inter, in programma sabato 27 settembre alle 20:45 alla Domus Arena. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dalla vittoria sul Sassuolo, cercano continuità per ridurre il distacco dalle prime posizioni. La squadra milanese ha infatti bisogno di punti per restare agganciata al treno scudetto, approfittando anche dello scontro diretto tra Milan e Napoli e della sfida tra Juventus e Atalanta. Per l’ Inter, una delle chiavi sarà il rendimento di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994 che ha iniziato la stagione con buoni segnali di leadership. 🔗 Leggi su Internews24.com

cagliari inter la sfida degli esposito e l8217incognita calhanoglu quote e dettagli del match

© Internews24.com - Cagliari Inter, la sfida degli Esposito e l’incognita Calhanoglu: quote e dettagli del match

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

cagliari inter sfida espositoCagliari-Inter, si sfidano gli Esposito alla Domus Arena. Ma solo uno partirà dal 1' - Sebastiano dovrebbe partire titolare, Pio dalla panchina ... Riporta msn.com

cagliari inter sfida espositoFratelli Esposito, un affare di famiglia: ecco cosa può riservare Cagliari-Inter - Sebastiano e Pio potrebbero ritrovarsi uno di fronte all'altra da avversari questa sera dopo aver condiviso il ritiro estivo in nerazzurro ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Sfida Esposito