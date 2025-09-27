Cagliari Inter i nerazzurri di Chivu con una missione chiara | l’obiettivo alla Unipol Domus Arena

. L’analisi del Corriere della Sera. Mentre il presidente dell’ Inter, Giuseppe Marotta, riceve la laurea honoris causa in «Marketing e mercati globali» dall’Università Bicocca di Milano, l’attenzione in casa nerazzurra è tutta sul campo. L’allenatore Cristian Chivu, ex difensore rumeno e campione del Triplete con i nerazzurri, prepara la trasferta di Cagliari con l’obiettivo di centrare il primo mini-filotto stagionale, ossia la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Ajax e Sassuolo. La missione è chiara: accorciare subito le distanze dagli avversari e dare continuità ai risultati positivi in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

