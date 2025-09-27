Cagliari-Inter i convocati di Pisacane | Luvumbo fra gli indisponibili

La giornata di oggi 27 settembre coinciderà con il rientro in campo dell’Inter. Archiviata la vittoria per 2-1 con il Sassuolo, i nerazzurri desiderano dare continuità agli ultimi risultati, per risalire la china di una classifica che ancora non soddisfa l’ambiente. L’obiettivo è quello di mettere in cascina altri 3 punti pesanti, da una trasferta che appare insidiosa. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena per la quinta giornata di Serie A. Un duello che nasconde più di un’insidia, contro un cliente che sta vivendo un buon momento di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

