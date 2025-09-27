Cagliari Inter formazioni ufficiali | Chivu sorprende tra i pali e sulle corsie Torna la Thu-La in avanti

Ilnerazzurro.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Inter formazioni ufficiali. L’ Inter non ha alcuna intenzione di rallentare. Dopo aver ritrovato il successo in Serie A nell’ultima settimana, i nerazzurri puntano ora a dare continuità al proprio cammino. La trasferta in casa del Cagliari, inserita in un turno di campionato che propone sfide di cartello come Juventus-Atalanta e Milan-Napol i, rappresenta un passaggio cruciale per la squadra di Cristian Chivu, chiamata a risalire posizioni in classifica. I sardi, partiti bene in questa stagione, si presentano con un punto in più rispetto all’ Inter, rendendo la sfida ancora più delicata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

cagliari inter formazioni ufficialiCagliari-Inter, le formazioni ufficiali: Deiola in mezzo, Zé Pedro in difesa - La coppia d’attacco formata da Sebastiano e Andrea Belotti per cercare un altro risultato di spessore. unionesarda.it scrive

cagliari inter formazioni ufficialiCagliari Inter LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dell’Unipol Domus - Cagliari Inter: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025- Scrive cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Formazioni Ufficiali