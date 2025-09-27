Cagliari Inter è anche Sebastiano contro Pio | i due fratelli Esposito alla caccia del primo gol stagionale

. Quante emozioni alla Unipol Domus!. La sfida tra Cagliari e Inter, in programma questa sera all’Unipol Domus, non è soltanto un incontro tra due squadre, ma anche un confronto speciale tra i fratelli Sebastiano e Pio Esposito. Sebastiano, classe 2002, ha scelto la Sardegna per rilanciare la sua carriera nel club guidato da Fabio Pisacane, dopo una stagione a Empoli fatta di alti e bassi. Pio, classe 2005, è invece una delle speranze dell’ Inter di Cristian Chivu, cresciuto nel vivaio nerazzurro e già protagonista in Serie B con lo Spezia, nonché punto di riferimento della Nazionale giovanile italiana. 🔗 Leggi su Internews24.com

