Cagliari Inter Dumfries a riposo? Chivu pensa ad un’alternativa al laterale olandese per la sfida di oggi
Cagliari Inter, Dumfries parte dalla panchina nella sfida di questa sera contro i sardi? Cosa filtra sulla decisione di Chivu. Nessun allarme per Denzel Dumfries, esterno olandese classe 1996, che però questa sera alla Domus Arena contro il Cagliari dovrebbe essere risparmiato. L’ex PSV ha accusato una leggera “vecchietta” contro il Sassuolo e lo staff tecnico non vuole correre rischi. La sua assenza apre così un ballottaggio sulla corsia di destra: secondo Tuttosport sarà una corsa a due tra Matteo Darmian, difensore duttile già più volte affidabile in questo ruolo, e Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 che cerca la prima da titolare in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve
Cagliari-Inter, Dumfries rischia il posto: sorpresa sul sostituto e novità Lautaro - La squadra di Chivu, partita solo pochi istanti fa per raggiungere la Sardegna, riprenderà a giocare ogni tre ...
Cagliari Inter può dare una reale risposta al mercato: Chivu chiamato ad una scelta - I rumors riguardo le formazioni di Cagliari Inter potrebbero dare l'ennesima conferma sul mercato nerazzurro.