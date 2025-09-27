Cagliari Inter Dumfries a riposo? Chivu pensa ad un’alternativa al laterale olandese per la sfida di oggi

Cagliari Inter, Dumfries parte dalla panchina nella sfida di questa sera contro i sardi? Cosa filtra sulla decisione di Chivu. Nessun allarme per Denzel Dumfries, esterno olandese classe 1996, che però questa sera alla Domus Arena contro il Cagliari dovrebbe essere risparmiato. L’ex PSV ha accusato una leggera “vecchietta” contro il Sassuolo e lo staff tecnico non vuole correre rischi. La sua assenza apre così un ballottaggio sulla corsia di destra: secondo Tuttosport sarà una corsa a due tra Matteo Darmian, difensore duttile già più volte affidabile in questo ruolo, e Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 che cerca la prima da titolare in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

