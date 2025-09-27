Cagliari Inter Chivu scioglie le riserve sulla formazione | gli resta un solo dubbio da risolvere!
Ecco di che ballottaggio si tratta. Il posticipo del sabato della quinta giornata di Serie A vedrà l’ Inter di Cristian Chivu affrontare il Cagliari all’Unipol Domus. Una sfida importante per i nerazzurri, reduci da un avvio positivo, e che potrebbe confermare le ambizioni della squadra in questa stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rumeno si affiderà ancora una volta alla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la cosiddetta “ThuLa”, garanzia di gol e qualità nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve
Cagliari-Inter stasera alle 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Ecco dove vederla in tv - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G Vai su Facebook
Cagliari Inter, Chivu tiene a riposo un big? La possibile mossa a sorpresa del tecnico dei nerazzurri - Ecco chi rischia la panchina nella gara della 5a giornata Nessun allarme per Denzel Dumfries, esterno olandes ... Lo riporta cagliarinews24.com
Inter, Chivu sorprende ancora: cinque novità in vista del Cagliari - Chivu cambia ancora in vista del match di stasera, dalla porta all’attacco ecco tutte le novità ... Segnala spaziointer.it