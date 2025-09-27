Cagliari Inter Chivu scioglie le riserve sulla formazione | gli resta un solo dubbio da risolvere!

Ecco di che ballottaggio si tratta. Il posticipo del sabato della quinta giornata di Serie A vedrà l’ Inter di Cristian Chivu affrontare il Cagliari all’Unipol Domus. Una sfida importante per i nerazzurri, reduci da un avvio positivo, e che potrebbe confermare le ambizioni della squadra in questa stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rumeno si affiderà ancora una volta alla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la cosiddetta “ThuLa”, garanzia di gol e qualità nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

