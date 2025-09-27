Cagliari Inter Chivu | Contenti della prestazione Esposito non ha paura di niente
L’ Inter ha portato a casa tre punti preziosi dalla trasferta in Sardegna. Dopo il successo per 0-2 contro il Cagliari, Cristian Chivu ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore nerazzurro ha sottolineato come i padroni di casa abbiano cambiato il modulo a sorpresa, mettendo in difficoltà la sua squadra: “ L’avevamo preparata diversamente, ma i principi sono rimasti gli stessi. Siamo riusciti a sbloccarla subito, anche se non l’abbiamo chiusa e alla fine abbiamo sofferto un po’. Ma siamo contenti della prestazione e della vittoria “. Uno dei temi principali è stato Pio Esposito, autore del gol che ha blindato il risultato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve
Cagliari-Inter 0-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #CagliariInter - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Inter, Chivu: «Contenti per la prestazione e la vittoria, bene averla sbloccata subito» - Il tecnico nerazzurro torna a casa con la terza vittoria di fila: «Non l’abbiamo chiusa e abbiamo sofferto un po’» ... Riporta unionesarda.it
Chivu dopo Cagliari Inter: “Pisacane mi ha sorpreso”, poi l’annuncio su Pio Esposito - Nel post gara di Cagliari Inter ha parlato il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ed ha rilasciato dichiarazioni importanti. Segnala spaziointer.it