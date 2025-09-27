Cagliari Inter Chivu | Contenti della prestazione Esposito non ha paura di niente

L’ Inter ha portato a casa tre punti preziosi dalla trasferta in Sardegna. Dopo il successo per 0-2 contro il Cagliari, Cristian Chivu ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore nerazzurro ha sottolineato come i padroni di casa abbiano cambiato il modulo a sorpresa, mettendo in difficoltà la sua squadra: “ L’avevamo preparata diversamente, ma i principi sono rimasti gli stessi. Siamo riusciti a sbloccarla subito, anche se non l’abbiamo chiusa e alla fine abbiamo sofferto un po’. Ma siamo contenti della prestazione e della vittoria “. Uno dei temi principali è stato Pio Esposito, autore del gol che ha blindato il risultato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it