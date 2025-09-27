Cagliari-Inter Barella punto fermo | Chivu punta sulla legge dell’ex

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-1 con il Sassuolo, i nerazzurri vogliono proseguire sulla retta via, continuando a risalire la china di una classifica che ancora non soddisfa. L’obiettivo è quello di uscire indenni da una trasferta insidiosa. Già, perché la prossima gara sarà quella con il Cagliari, che andrà in scena oggi sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena per la quinta giornata di Serie A. Un match che presenta alcuni scogli, contro un cliente che ha iniziato molto bene la nuova annata. Cristian Chivu sembra aver delineato lo scacchiere a cui affidarsi, tenendo in considerazione il prossimo impegno in Champions League. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Cagliari-Inter, Barella punto fermo: Chivu punta sulla legge dell’ex

