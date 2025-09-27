La vittoria in Sardegna non solo conferma il buon momento dell’Inter, ma offre anche diversi spunti individuali interessanti. A cominciare da Lautaro Martínez, che segna ancora una volta contro il Cagliari e si conferma trascinatore, fino al giovane Pio Esposito, entrato con personalità e capace di firmare il suo primo gol in Serie A. Difesa solida e Bastoni illuminante. Per la retroguardia è stata una serata senza troppi affanni. Martínez ha vissuto una partita tranquilla tra i pali, con l’unica vera emozione sul palo colpito da Folorunsho. Akanji e De Vrij hanno mostrato la consueta attenzione, mentre Bastoni ha regalato un assist perfetto per il vantaggio del Toro e ha unito, come di consueto, qualità difensiva e spinta in avanti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Cagliari-Inter 0-2, le pagelle nerazzurre: Lautaro decisivo, Pio Esposito da sogno