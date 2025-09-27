Cagliari-Inter 0-2 le pagelle | Lautaro Martinez 7 torna titolare e segna prima gioia per Pio Esposito 7 Folorunsho 6,5

L'Inter domina all'Unipol Domus contro il Cagliari nonostante qualche brivido e porta a casa il 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Pio Esposito (primo gol in Serie A).. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Cagliari-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro Martinez (7) torna titolare e segna, prima gioia per Pio Esposito (7), Folorunsho (6,5)

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

#Cagliari 0-1 #Inter : Lautaro Martinez! #CagliariInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari-Inter 0-2: video, gol e highlights - Lautaro e la prima gioia in Serie A di Pio Esposito: l'Inter sorride e vince anche a Cagliari. sport.sky.it scrive

PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2: è la notte di Pio Esposito. Flop Luis Henrique, Obert da incubo - Inter: top e flop della sfida di Serie A da Lautaro e Thuram a Caprile Luis Henrique e Sebastiano Esposito ... Scrive calciomercato.it