Cagliari-Inter 0-2 | Lautaro la sblocca Pio Esposito la chiude Nerazzurri in controllo alla Domus

L’aria di Sardegna porta bene ai nerazzurri. Alla Domus, l’Inter conferma il suo momento positivo conquistando tre punti che pesano tanto in classifica. La squadra di Chivu, ordinata e consapevole, indirizza la gara già nei primi minuti grazie al rientro da titolare di Lautaro Martínez, che al 9’ sfrutta un cross preciso di Bastoni e di testa porta avanti i suoi. È la rete che apre un pomeriggio intenso, in cui il Cagliari prova a reagire senza però trovare mai la zampata giusta. Lautaro apre, Pio Esposito la chiude. Nella ripresa il match si accende. Prima il palo colpito da Calhanoglu e le occasioni mancate da Thuram, poi l’urlo strozzato dei tifosi sardi con il legno centrato da Folorunsho sugli sviluppi di un corner. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

