Cagliari Inter 0-2 | Lautaro e Pio Esposito lanciano i nerazzurri Chivu accorcia ancora sulla Juventus

Cagliari Inter 0-2, i nerazzurri sfruttano il passo falso della Juve: a segno Lautaro e il giovane Esposito, la vetta è più vicina. L’ Inter risponde presente e lancia un segnale fortissimo alla Juventus e a tutto il campionato. All’indomani del pareggio dei bianconeri contro l’ Atalanta, la squadra di Cristian Chivu non sbaglia il colpo e vince per 2-0 sul difficile campo del Cagliari, rosicchiando due punti preziosissimi in classifica. Una vittoria cinica e matura, che riapre ufficialmente la corsa al primo posto. Classifica Serie A: la risposta dell’Inter. La missione dei nerazzurri era chiara: vincere per approfittare del mezzo passo falso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cagliari Inter 0-2: Lautaro e Pio Esposito lanciano i nerazzurri, Chivu accorcia ancora sulla Juventus

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

Cagliari-Inter 0-2: video, gol e highlights - Lautaro e la prima gioia in Serie A di Pio Esposito: l'Inter sorride e vince anche a Cagliari. Come scrive sport.sky.it

PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2: è la notte di Pio Esposito. Flop Luis Henrique, Obert da incubo - Inter: top e flop della sfida di Serie A da Lautaro e Thuram a Caprile Luis Henrique e Sebastiano Esposito ... Riporta calciomercato.it