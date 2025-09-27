Cagliari Inter 0-2 | Lautaro e Pio Esposito lanciano i nerazzurri Chivu accorcia ancora sulla Juventus

Cagliari Inter 0-2, i nerazzurri sfruttano il passo falso della Juve: a segno Lautaro e il giovane Esposito, la vetta è più vicina. L’ Inter  risponde presente e lancia un segnale fortissimo alla  Juventus  e a tutto il campionato. All’indomani del pareggio dei bianconeri contro l’ Atalanta, la squadra di  Cristian Chivu  non sbaglia il colpo e vince per 2-0 sul difficile campo del  Cagliari, rosicchiando due punti preziosissimi in classifica. Una vittoria cinica e matura, che riapre ufficialmente la corsa al primo posto. Classifica Serie A: la risposta dell’Inter. La missione dei nerazzurri era chiara: vincere per approfittare del mezzo passo falso della  Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

