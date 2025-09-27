Cagliari Inter 0-2 i nerazzurri soffrono ma piegano il Cagliari | è stata la notte di Pio Esposito

Cagliari Inter. L’ Inter trova il terzo successo consecutivo tra campionato e coppe: liquidato un ottimo Cagliari con una rete per tempo. I nerazzurri partono con il piglio giusto: reattivi, dinamici e affamati. Lautaro la sblocca subito al 9? grazie ad una palla al bacio di Bastoni dalla sinistra, con il capitano che svetta e di testa la mette all’angolino basso opposto. Per diversi minuti l’ Inter di Chivu sembra in grado di poter far ancora male alla difesa dei rossoblù, ma la foga iniziale si placa con lo scorrere dei minuti della prima frazione, con l’ Inter che chiude in vantaggio senza mai rischiare dalle parti dell’isolato Josep Martinez. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Le pagelle di Cagliari-Inter 0-2: che impatto di P. Esposito (7,5), prestazione di qualità per Lautaro Martinez (7) - È la terza partita tra Champions e campionato che i ragazzi di Cristian Chivu portano a casa. Segnala msn.com

Cagliari-Inter 0-2: video, gol e highlights - Lautaro e la prima gioia in Serie A di Pio Esposito: l'Inter sorride e vince anche a Cagliari. Da sport.sky.it