Cagliari Inter 0-2 | I nerazzurri ritornano al successo

In Sardegna il match valido per la 5ª giornata di Serie A Cagliari Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Cagliari Inter, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026.

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Cagliari-Inter risultato 0-2: Lautaro e Pio Esposito fanno felice Chivu - 0 il Cagliari in Sardegna e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella con il Sassuolo. corriere.it scrive