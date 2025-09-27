Cagliari-Inter 0-2 gol di Lautaro e Esposito | Chivu risale

(Adnkronos) – Grazie ai gol di capitan Lautaro e di Pio Esposito, al primo centro in Serie A, l’Inter conquista la prima vittoria esterna in questo campionato. I nerazzurri si impongono per 2-0 sul Cagliari alla Unipol Domus, salendo a quota 9 in classifica e agganciando al terzo posto Milan, Roma, Atalanta e Cremonese. Primo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cagliari inter 0 2Le pagelle di Cagliari-Inter 0-2: che impatto di P. Esposito (7,5), prestazione di qualità per Lautaro Martinez (7) - È la terza partita tra Champions e campionato che i ragazzi di Cristian Chivu portano a casa. Lo riporta ilmattino.it

cagliari inter 0 2Cagliari-Inter 0-2: video, gol e highlights - Lautaro e la prima gioia in Serie A di Pio Esposito: l'Inter sorride e vince anche a Cagliari. Da sport.sky.it

