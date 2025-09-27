In Sardegna il match valido per la 5ª giornata di Serie A Cagliari Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Cagliari Inter, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. CAGLIARI INTER CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI IL MATCH. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari Inter 0-1 LIVE: Calhanoglu colpisce il palo. Thuram sfiora il raddoppio