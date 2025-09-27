Cagliari Festa | Per me Cagliari è tutto! Ranieri è stato un mentore Avremmo scalato una montagna per lui Cellino…

Calcionews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari, Festa svela: «Per me Cagliari è tutto! Ranieri è stato un mentore. Avremmo scalato una montagna per lui. Cellino.». Le parole Gianluca Festa, ex difensore e oggi allenatore, ha concesso una lunga intervista all’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Doppio ex della sfida tra Cagliari e Inter, il tecnico ha ripercorso alcuni momenti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari festa per me cagliari 232 tutto ranieri 232 stato un mentore avremmo scalato una montagna per lui cellino8230

© Calcionews24.com - Cagliari, Festa: «Per me Cagliari è tutto! Ranieri è stato un mentore. Avremmo scalato una montagna per lui. Cellino…»

In questa notizia si parla di: cagliari - festa

"A Cagliari ero il Diavolo e facevo festa con Nainggolan. Poi Dio mi ha salvato dalla depressione"

Cagliari, intossicazione alimentare a una festa: 4 ricoverati, un 11enne gravissimo

Cagliari, intossicazione alimentare a una festa di "street food": 4 ricoverati, un 11enne gravissimo

cagliari festa cagliari 232Festa: «Cagliari per me &#232; tutto! La scaramanzia di Cellino, Ranieri e Barella, vi racconto tutto» - Gianluca Festa, doppio ex della sfida della Domus tra Cagliari ed Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni relative al match odierno e non solo: le sue parole Gianluca Festa ha rilasciato una lunga in ... Si legge su cagliarinews24.com

cagliari festa cagliari 232ESCLUSIVA Festa: “Cagliari-Inter, risultato non scontato. Barella? Come fai a criticarlo?” - Il doppio ex di giornata presenta così ai nostri microfoni la sfida in programma questa sera: "Ecco cosa mi aspetto" ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Festa Cagliari 232