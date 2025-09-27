Caffè nuovi rincari al bancone Colpa di materie prime e trasporti
Macerata, 27 settembre 2025 – La “tazzulella” è sempre più cara, anche nel nostro territorio. Il costo della produzione del caffè è in crescita a causa di fattori sia climatici che logistici, oltre ai costi dell’energia. “Attualmente il costo medio di una tazzina di caffè a Macerata è di 1.20 euro (alcuni baristi lo mantengono a un euro, altri l’hanno portato a 1.50, per cui la media è questa) – afferma Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche –. Idem nella provincia di Ascoli, mentre ad Ancona è appena inferiore, 1.16 euro. A Milano, ed esempio, la media è 1.17 euro. Gli addetti ai lavori attribuiscono l’impennata dei prezzi alla forte contrazione dell’offerta da parte del Vietnam (principale produttore di qualità robusta), alle condizioni meteorologiche avverse in Brasile, al rafforzamento del dollaro sull’euro, che peggiora il cambio, o ancora, all’aumento dei costi di trasporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
