Cadono calcinacci via Diaz parzialmente interdetta

Latinatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Diaz a Latina parzialmente chiusa al traffico, con marciapiede interdetto ai pedoni, proprio sul lato dei negozi. L’ordinanza è stata emessa dalla sindaca, Matilde Celentano, a causa della caduta di calcinacci dal palazzo che, sul lato destro della centralissima strada, ospita diverse. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

