Cade in pista a Varano dé Melegari | 15enne grave in elisoccorso al Maggiore

Parmatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di venerdì 26 settembre, poco prima delle ore 17, lungo la pista di VaranoMelegari. Per cause in corso di accertamento la giovane ha perso il controllo della moto a bordo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

