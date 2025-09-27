Cacciatelo Ballando con le Stelle si scatena il caos | tutti contro di lui
News tv. Ballando con le stelle non è ancora iniziato e già si parla di polemiche. La nuova edizione del celebre show di Rai1 è finita al centro di un acceso dibattito a causa della presenza di un concorrente noto per il suo stile provocatorio. Il motivo? Alcune foto dal contenuto esplicito, pubblicate anni fa dal cantante e poi rimosse, ma recentemente riapparse online. Il caso ha acceso la discussione sia tra gli addetti ai lavori che tra il pubblico, dividendo l’opinione tra chi vede la scelta come una provocazione e chi come un tentativo di rinnovare il programma. Un caso che divide pubblico e Rai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: cacciatelo - ballando
Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle scatena il panico: “Grande agitazione fuori dalla Rai”/ È polemica! - Ballando con le Stelle 2025, Barbara d’Urso concorrente: Milly Carlucci realizza l’impossibile, ma fuori Rai volano già le polemiche sul sodalizio. Da ilsussidiario.net
Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso annuncia un nuovo progetto social che scatena i fan - Manca sempre meno al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1 e di Barbara D’Urso come concorrente ufficiale dello show danzante di Milly Carlucci. Lo riporta comingsoon.it