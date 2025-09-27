Cabrini rispolvera la Juve del passato | A Yildiz racconterei di Platini perché… Ecco quale giocatore servirebbe subito ai bianconeri

Cabrini, nel giorno di Juve Atalanta, ha parlato così del momento delle due squadre e citato alcuni campioni bianconeri. Le sue parole. Nel giorno di Juve Atalanta, Antonio Cabrini è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni dell’ex bianconero. JUVE ATALANTA – « Mi aspetto una sfida equilibrata. Il 4-4? Quello non è calcio. Quando una squadra come la Juve subisce tre o quattro gol, è evidente che manca qualcosa a livello difensivo. C’è del lavoro da fare per ritrovare solidità. A me piacevano i risultati da 2-0 o 1-0, tipici di una squadra equilibrata ». PRONOSTICO – « Pronosticare il risultato tra Juventus e Atalanta è sempre complicato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cabrini rispolvera la Juve del passato: «A Yildiz racconterei di Platini perché… Ecco quale giocatore servirebbe subito ai bianconeri»

