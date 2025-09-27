Cabal meglio di Openda quante critiche a Tudor! Le reazioni social di Juve-Atalanta

Secondo 1-1 di fila per la Juve, che pareggia anche contro l'Atalanta allo Stadium. I bianconeri rispondono al gol di Sulemana con la prima rete in Serie A di Cabal, elogiato sui social. Piovono critiche nei confronti di Tudor per le scelte di formazione, soprattutto per quelle legate all'attacco. Queste le reazioni più divertenti dal web. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Cabal meglio di Openda", quante critiche a Tudor! Le reazioni social di Juve-Atalanta

La probabile formazione di #Tudor per #JuventusAtalanta di sabato 27 settembre: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso (Cabal); Zhegrova, Yildiz; David. - facebook.com Vai su Facebook

