Cabal Juve, l’elogio del tecnico per l’eroe del match: la rete contro l’Atalanta è il giusto premio per un professionista esemplare. La sua è la favola più bella della serata, un gol all’ Atalanta che sa di liberazione e che ha salvato la Juventus da una sconfitta interna. Juan Cabal è l’eroe inaspettato del sabato sera bianconero e, al termine della partita, ha ricevuto l’investitura più importante, quella del suo allenatore. Igor Tudor, in conferenza stampa, ha dedicato parole speciali al difensore colombiano, elogiandone non solo l’importanza tecnica, ma anche e soprattutto le qualità umane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cabal Juventus, l’elogio di Tudor in conferenza: cosa ha detto il tecnico dopo il gol realizzato dal colombiano all’Atalanta. Le sue parole