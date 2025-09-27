Cabal Juventus l’elogio di Tudor in conferenza | cosa ha detto il tecnico dopo il gol realizzato dal colombiano all’Atalanta Le sue parole
Cabal Juve, l’elogio del tecnico per l’eroe del match: la rete contro l’Atalanta è il giusto premio per un professionista esemplare. La sua è la favola più bella della serata, un gol all’ Atalanta che sa di liberazione e che ha salvato la Juventus da una sconfitta interna. Juan Cabal è l’eroe inaspettato del sabato sera bianconero e, al termine della partita, ha ricevuto l’investitura più importante, quella del suo allenatore. Igor Tudor, in conferenza stampa, ha dedicato parole speciali al difensore colombiano, elogiandone non solo l’importanza tecnica, ma anche e soprattutto le qualità umane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: cabal - juventus
Infortunio Cabal, a che punto è il recupero del difensore colombiano? Tutti le novità sul calciatore di proprietà della Juventus
Cabal Juventus, al J Medical si rivede anche il colombiano! L’abbraccio dei tifosi bianconeri, che lo aspettano in campo – VIDEO
Cabal Juventus, ci siamo per il rientro del colombiano? Stilato il programma per il suo recupero, quali sono i prossimi passi decisi dallo staff bianconero
Juventus-Atalanta 1-1: #Cabal risponde a #Sulemana , un punto a testa per #Tudor e #Juric #JuveAtalanta #Atalnata #Juventus #finoallafine #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 - X Vai su X
Cambiaso o Cabal: chi gioca titolare in Juventus-Atalanta? Le opzioni di Tudor - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Atalanta, le pagelle di CM: Cabal e Koussonou salvano Tudor - Terzo pareggio consecutivo per la Juventus che resta incastrata dentro i propri limiti, senza riuscire a uscirne pienamente. Come scrive msn.com
Juve-Atalanta 1-1: Cabal salva Tudor ma c'è un caso David. E Bremer preoccupa - Bergamaschi avanti grazie a Sulemana, nel finale la riacciuffa il colombiano entrato per uno zoppicante Gleison. Segnala tuttosport.com