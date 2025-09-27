Ca' Foscari | Stop alle collaborazioni con Israele fino al cessate il fuoco Ma protestano gli studenti per la parola genocidio

VENEZIA - Votazione unanime per la mozione di Ca? Foscari per la pace a Gaza, con un testo che? approvato sia da Senato accademico che da Consiglio di amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

