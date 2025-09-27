Credit 2025 | i rischi quadruplicano e cambiano i paradigmi
VENEZIA (ITALPRESS) – I rischi sono quadruplicati. Averne consapevolezza è un primo passo. Sapere individuarli e gestirli è il secondo, a cui deve seguire un’adeguata strategia per mitigarli. Da 24 anni, a Venezia, si tiene il convegno internazionale C.r.e.d.i.t., co-organizzato dal dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari Venezia, GRETA Associati e il progetto PNRR GRINS. L’edizione di quest’anno ha discusso di tensioni geopolitiche, trasformazioni della società per le dinamiche demografiche e l’aumento delle disuguaglianze, rischi climatici, energetici, legati all’intelligenza artificiale in tutte le sue declinazioni, fino alla salute, non solo a causa delle pandemie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: credit - rischi
Il 31 ottobre 2025, nella quinta lezione di CREDIT AI, interverrà Andrea D'Onofrio, Western Europe Lead for Data, Analytics and AI di Microsoft. La sua lezione: “ Rischio e stress test AI-driven: il ruolo degli agenti intelligenti” I temi trattati: - Come usare agenti - facebook.com Vai su Facebook
C.r.e.d.i.t. 2025: i rischi quadruplicano e cambiano i paradigmi - Sapere individuarli e gestirli è il secondo, a cui deve seguire un'adeguata strategia per mitigarli. Scrive msn.com
Credito privato sempre più su a 2000 miliardi non senza rischi - Sul palco della sala da ballo del lussuoso Loews Hotel c’è Jamie Dimon, presidente della più grande banca americana, Jp Morgan. Riporta repubblica.it