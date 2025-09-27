Bussate e vi sarà aperto | a Montesacro l' evento che ricorda chi protesse i perseguitati politici

Fa tappa a MontesacroBussate e vi sarà aperto”, il percorso che racconta le storie di chi, con coraggio, protesse ebrei e perseguitati politici durante l’occupazione nazifascista di Roma.L’appuntamento è per domenica 28 settembre alle ore 21, all’interno della Sala consiglio del municipio III. 🔗 Leggi su Romatoday.it

