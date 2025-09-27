Busquets si ritira | Mascherano racconta il progetto da allenatore dell’ex Barca
Sergio Busquets annuncia il ritiro: Mascherano rivela “Vuole diventare allenatore”. Ecco cosa ha detto il tecnico dell’Inter Miami Alla vigilia della sfida di Major League Soccer tra Inter Miami e Toronto FC, l’allenatore del club della Florida, Javier Mascherano, ha voluto soffermarsi sulla notizia che ha scosso il mondo del calcio: il ritiro di Sergio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sergio Busquets: si avvicina la fine di un’era. Il “5” eterno si ritira dopo la MLS 2025. A 37 anni…
Busquets si ritira, De Gea lo omaggia: "Un giocatore unico che rendeva facili le cose difficili"
Sergio Busquets, che negli ultimi due anni ha vestito la maglia dell'Inter Miami, ha annunciato il ritiro. Protagonista nel Barcellona e nella Spagna campione del Mondo e d'Europa, in questo articolo avevamo parlato del suo stile unico, intangibile per molti spet
Busquets si ritira dal calcio a 37 anni: "Ogni fine un nuovo inizio" - Lo spagnolo, 37 anni, campione del Barcellona e della nazionale iberica, smetterà di giocare al termine della ...