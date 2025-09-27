Bus provinciali gli orari che cambiano dal 29 settembre

Amt ha fatto sapere di aver svolto un monitoraggio sulla rete provinciale e di aver programmato alcune modifiche sia al servizio ordinario, sia a quello dedicato agli studenti. Entreranno in vigore da lunedì 29 settembre 2025, di seguito tutte le variazioni zona per zona.Tigullio OccidentaleLinea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it