Bus provinciali gli orari che cambiano dal 29 settembre
Amt ha fatto sapere di aver svolto un monitoraggio sulla rete provinciale e di aver programmato alcune modifiche sia al servizio ordinario, sia a quello dedicato agli studenti. Entreranno in vigore da lunedì 29 settembre 2025, di seguito tutte le variazioni zona per zona.Tigullio OccidentaleLinea.
Notte Bianca e Parata ORARI CHIUSURA STRADE COMUNALI E PROVINCIALI: CHIUSURA TEMPORANEA: Dalle ore 19.45 alle ore 20.45 e dalle ore 22.00 alle ore 22.30 circa. VIA FORNACI – VIA SALITA DEL BALMONE – VIA G.
MIV Valdarno. Dal 5 maggio cambiano gli orari di alcune corse degli autobus - Arezzo, 30 aprile 2025 – A partire da lunedì 5 maggio entreranno in vigore alcune modifiche agli orari di diverse linee autobus gestite da Autolinee Toscane, interessando in particolare i collegamenti ...
Festività pasquali e ponti primaverili. Cambiano gli orari dei servizi bus - Giovedì, venerdì, sabato e martedì 22 aprile (giorni di vacanze scolastiche) tutti i servizi, urbani ...