Buon Natale Bastardo di Giuseppe Gallucci | Noir Vulnerabilità e il Coraggio di Osare

Il nuovo romanzo di Giuseppe Gallucci è un viaggio emotivo che mescola l'orrore dei delitti torinesi con l'intima forza della resilienza. Un Noir che Mescola Natale e Crudeltà Buon Natale Bastardo di Giuseppe Gallucci si presenta come un'opera audace che non teme di affrontare gli estremi. Il libro getta il lettore in una Torino imbiancata

