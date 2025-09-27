Buon compleanno Francesco Totti Nicola Porro Jovanotti…

Romadailynews.it | 27 set 2025

Buon compleanno Francesco Totti, Nicola Porro, Jovanotti, Federica Cingolani, Pier Francesco Pingitore, Giorgio Cremaschi, Claudio Gentile, Paolo Brosio, Giuseppina Paterniti, Aldo Patriciello, Giacomo Portas, Matteo Dotto, Paolo Grimoldi, Luca Parmitano, Virginia Raffaele, Giulio Berruti, Giuditta Pini, Danilo Soddimo.. Oggi 27 settembre compiono gli anni: Federica Cingolani, giornalista; Gastone Peirano, pittore; Giovanni Colombo, ex calciatore; Pier Francesco Pingitore, autore tv, regista; Alberto Orlando, ex calciatore; Giorgio Mazza, ex atleta; Eugenia Scabini, psicologa; Romano Buffagni, pittore, scultore, restauratore; Giorgio Cremaschi, sindacalista; Cesare Ferrario, attore, regista, sceneggiatore; Anita Bartolucci, attrice, doppiatrice; Cosimo de Tommaso, imprenditore, sociologo; Giuseppe Lazzaro, ex calciatore, allenatore, giornalista; Daniele Papi, dirigente sportivo; Franco Brera, musicista, giornalista, traduttore; Anna Zamboni, modella; Nicola d’Ascanio, politico; Mauro Betta, politico; Raimondo Cappa, velista; Claudio Gentile, ex calciatore, allenatore; Carmen Casteiner, tuffatrice; Vincenzo Chiarenza, ex calciatore, allenatore; Bernadette Manca di Nissa, contralto; Maurizio Testa, giornalista, scrittore; Tilli Antonelli, imprenditore; Domenico Comino, politico; Piero Molducci, allenatore pallavolo; Claudio Ricciarelli, ex calciatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

