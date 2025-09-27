Buon compleanno Francesco Totti Nicola Porro Jovanotti…

Buon compleanno Francesco Totti, Nicola Porro, Jovanotti, Federica Cingolani, Pier Francesco Pingitore, Giorgio Cremaschi, Claudio Gentile, Paolo Brosio, Giuseppina Paterniti, Aldo Patriciello, Giacomo Portas, Matteo Dotto, Paolo Grimoldi, Luca Parmitano, Virginia Raffaele, Giulio Berruti, Giuditta Pini, Danilo Soddimo.. Oggi 27 settembre compiono gli anni: Federica Cingolani, giornalista; Gastone Peirano, pittore; Giovanni Colombo, ex calciatore; Pier Francesco Pingitore, autore tv, regista; Alberto Orlando, ex calciatore; Giorgio Mazza, ex atleta; Eugenia Scabini, psicologa; Romano Buffagni, pittore, scultore, restauratore; Giorgio Cremaschi, sindacalista; Cesare Ferrario, attore, regista, sceneggiatore; Anita Bartolucci, attrice, doppiatrice; Cosimo de Tommaso, imprenditore, sociologo; Giuseppe Lazzaro, ex calciatore, allenatore, giornalista; Daniele Papi, dirigente sportivo; Franco Brera, musicista, giornalista, traduttore; Anna Zamboni, modella; Nicola d’Ascanio, politico; Mauro Betta, politico; Raimondo Cappa, velista; Claudio Gentile, ex calciatore, allenatore; Carmen Casteiner, tuffatrice; Vincenzo Chiarenza, ex calciatore, allenatore; Bernadette Manca di Nissa, contralto; Maurizio Testa, giornalista, scrittore; Tilli Antonelli, imprenditore; Domenico Comino, politico; Piero Molducci, allenatore pallavolo; Claudio Ricciarelli, ex calciatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Francesco Totti, Nicola Porro, Jovanotti…

"Buon Compleanno Elvis" è un disco che mi ha cambiato la vita. Per i suoi 30 anni abbiamo provato a festeggiarlo come si deve: sul palco, con "La notte di Certe Notti", e nei dischi, con nuove edizioni. Ma la Warner Music Italy ha voluto fare un regalo in più: "B - facebook.com Vai su Facebook

Auguri Totti, Malagò: 'Buon compleanno campione di generosità' - Giovanni Malagò si unisce al coro di auguri a Francesco Totti, che oggi celebra il suo quarantesimo compleanno. calciomercato.com scrive

Francesco Totti festeggia tre anni d’amore con Noemi Bocchi e non bada a spese: quanto costa la suite extralusso - In occasione del terzo anniversario di fidanzamento, Francesco Totti ha regalato a Noemi Bocchi una serata all'insegna del romanticismo e del lusso ... Riporta msn.com