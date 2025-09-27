Bugie per ottenere un lavoro pubblico | scoperto e arrestato a Merano cosa aveva detto

Arrestato a Merano un pregiudicato di 49 anni per falso e dichiarazioni mendaci: individuato dalla Polizia durante i controlli alla stazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bugie per ottenere un lavoro pubblico: scoperto e arrestato a Merano, cosa aveva detto

In questa notizia si parla di: bugie - ottenere

