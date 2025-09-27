Buffon racconta Conte e Allegri | Max coraggioso ha dato alla Juve quella sfacciataggine per superare molti limiti Antonio ha inciso in tutti gli Scudetti la prima volta pensai | O lo rinchiudono o diventa uno degli allenatori più importanti della storia

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buffon racconta Conte e Allegri: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere della Juve sui due allenatori. L’ex portiere e capitano della Juve Gigi Buffon ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Antonio Conte e Max Allegri, due ex allenatori bianconeri che lui conosce molto bene e che si sfideranno in Milan -Napoli. SU CONTE – «Nel 2005-06, a tre giornate dalla fine, abbiamo vinto a Siena e Antonio era il secondo del Siena. A fine incontro mi sono fermato a parlare una decina di minuti con lui e quando l’ho salutato mi sono detto: “Questo o lo rinchiudono (ride, ndr) o diventa uno dei più importanti allenatori nella storia del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

buffon racconta conte e allegri max coraggioso ha dato alla juve quella sfacciataggine per superare molti limiti antonio ha inciso in tutti gli scudetti la prima volta pensai o lo rinchiudono o diventa uno degli allenatori pi249 importanti della storia

© Juventusnews24.com - Buffon racconta Conte e Allegri: «Max coraggioso, ha dato alla Juve quella sfacciataggine per superare molti limiti. Antonio ha inciso in tutti gli Scudetti, la prima volta pensai: “O lo rinchiudono o diventa uno degli allenatori più importanti della storia”»

In questa notizia si parla di: buffon - racconta

Dybala scambia la maglia con il figlio di Buffon dopo Pisa-Roma: un gesto che racconta due generazioni

buffon racconta conte allegriBuffon: "Allegri coraggioso e astuto. Conte feroce e meticoloso. Due maestri nel gestire i gruppi" - Napoli e dei due tecnici con i quali ha vinto molto alla Juventus: "Sarà un match in cui regnerà l'equilibrio, sono due squadre molto solide. Come scrive gazzetta.it

buffon racconta conte allegriVerso Milan-Napoli, la Gazzetta apre con Buffon che parla di Allegri e Conte: "I miei mister scudetto" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Gianluigi Buffon su Massimiliano Allegri e Antonio Conte in vista di Milan- Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Buffon Racconta Conte Allegri