Buffon racconta Conte e Allegri: tutte le dichiarazioni dell'ex portiere della Juve sui due allenatori. L'ex portiere e capitano della Juve Gigi Buffon ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Antonio Conte e Max Allegri, due ex allenatori bianconeri che lui conosce molto bene e che si sfideranno in Milan -Napoli. SU CONTE – «Nel 2005-06, a tre giornate dalla fine, abbiamo vinto a Siena e Antonio era il secondo del Siena. A fine incontro mi sono fermato a parlare una decina di minuti con lui e quando l'ho salutato mi sono detto: "Questo o lo rinchiudono (ride, ndr) o diventa uno dei più importanti allenatori nella storia del calcio.

© Juventusnews24.com - Buffon racconta Conte e Allegri: «Max coraggioso, ha dato alla Juve quella sfacciataggine per superare molti limiti. Antonio ha inciso in tutti gli Scudetti, la prima volta pensai: “O lo rinchiudono o diventa uno degli allenatori più importanti della storia”»