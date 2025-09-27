Buffon parla di Conte e Allegri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista è di Andrea Ramazzotti. Quando nel 2011 è tornato a Torino per allenare la Juventus, cosa l’ha colpita di lui? «La determinazione feroce che aveva e la chiarezza nella trasmissione dei concetti». C’è una frase di Conte che le è rimasta in mente? «In una delle prime riunioni, forte del suo sapere calcistico e della sua preparazione, ci disse: “Questo tipo di giocate si fa in questo modo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buffon: «Parlai con Conte a Siena. Pensai: “O lo rinchiudono, o diventa uno dei più importanti allenatori nella storia del calcio»