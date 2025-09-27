Buffon | Parlai con Conte a Siena Pensai | O lo rinchiudono o diventa uno dei più importanti allenatori nella storia del calcio
Buffon parla di Conte e Allegri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista è di Andrea Ramazzotti. Quando nel 2011 è tornato a Torino per allenare la Juventus, cosa l’ha colpita di lui? «La determinazione feroce che aveva e la chiarezza nella trasmissione dei concetti». C’è una frase di Conte che le è rimasta in mente? «In una delle prime riunioni, forte del suo sapere calcistico e della sua preparazione, ci disse: “Questo tipo di giocate si fa in questo modo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: buffon - parlai
Buffon: «Parlai con Conte a Siena. Pensai: “O lo rinchiudono, o diventa uno dei più importanti allenatori nella storia del calcio» - Buffon: «Allegri sa dare quella sfacciataggine che in certi momenti alla squadra fa molto bene per superare determinati limiti e step» ... ilnapolista.it scrive
Verso Milan-Napoli, la Gazzetta apre con Buffon che parla di Allegri e Conte: "I miei mister scudetto" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Gianluigi Buffon su Massimiliano Allegri e Antonio Conte in vista di Milan- Secondo milannews.it