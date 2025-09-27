Buffon | Allegri? Vi racconto due aneddoti Ecco cosa mi aspetto da Milan-Napoli Modric …

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, è stato allenato sia da Conte che da Allegri. Ecco le sue parole in vista di Milan-Napoli a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Buffon: "Allegri coraggioso e astuto. Conte feroce e meticoloso. Due maestri nel gestire i gruppi"

Buffon: "Allegri coraggioso e astuto. Conte feroce e meticoloso. Due maestri nel gestire i gruppi" - Napoli e dei due tecnici con i quali ha vinto molto alla Juventus: "Sarà un match in cui regnerà l'equilibrio, sono due squadre molto solide.

Buffon a Gazzetta: "Conte e Allegri sanno gestire le squadre" - Napoli: Antonio Conte e Massimiliano Allegri, allenatori con cui ha vinto tutto alla Juventus.

